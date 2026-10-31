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Общество

Минцифры предложило блокировать сим-карты мошенников

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил ужесточить меры борьбы с телефонными мошенниками и блокировать не только их аккаунты в мессенджерах, но и принадлежащие им сим-карты. Об этом министр заявил на форуме Kazan Digital Week – 2026, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

«Когда мессенджер выявляет такие случаи, он блокирует аккаунт и не позволяет дальше мошеннику с этим номером телефона какую-то активность в этом мессенджере проявлять», – пояснил глава ведомства.

По его словам, мессенджер блокирует учётную запись, но мошенник продолжает свободно использовать сам номер телефона. Благодаря развитию национальной суверенной платформы Россия сможет реализовать полную обратную связь.

«Нам надо его заблокировать и на уровне операторов связи, причём, возможно, не только эту сим-карту, которая была, но и все сим-карты, которые принадлежат этому владельцу», – сказал глава Минцифры.

Максут Шадаев отметил, что базовое отличие национальной платформы состоит в том, что она позволит полностью реализовать такую обратную связь. Если выявили сим-карту мошенника, её саму нужно заблокировать, а также, возможно, ввести период охлаждения, когда человек не сможет оформить новые сим-карты.

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