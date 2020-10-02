Михаил Ведерников осматривает новый Псковский медцентр (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осматривает в Пскове корпус новой областной инфекционной больницы.
Два медицинских центра были построены в Пскове и Великих Луках в кратчайшие сроки специалистами Министерства обороны. Строительство стало возможным после обращения Михаила Ведерникова и псковских медиков к президенту Владимиру Путину, который одобрил проект. Кроме того, после приемки новых корпусов глава государства также поддержал просьбу губернатора о строительстве в Псковской области нового корпуса детской инфекционной больницы.