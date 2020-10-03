В Пскове могут появиться маски на стенах зданий

09:54, 03 октября 2020, ПАИ

Псковский керамист Лилия Семенова готовит серию оригинальных масок на стены зданий города. Об этом художница сообщает в своем Instagram.

«Я долго вынашивала идею привнести в наш город что-то своё. И вот я готовлю серию масок, которые будут находится на наших заборах, зданиях и, быть может, ещё где-нибудь, оставить, так сказать, свой след. Как Вы считаете, стоит ли? Если да, то где бы Вы хотели их видеть?» - поинтересовалась у подписчиков Лилия Семенова.

Поклонники творчества мастера посчитали эту идею замечательной, заявив, что было бы здорово находить эти маски в городе, и пожелали «удачи в реализации задуманного».

Одна из подписчиц предложила автору сделать квест «Найди маску».