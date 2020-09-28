РФ заключит с Израилем договор об усыновлении детей
Россия заключит с Израилем договор об усыновлении детей. Об этом сообщает газета.ru.
Правительством РФ был одобрен законопроект о ратификации соглашения между Россией и Израилем о сотрудничестве в области усыновления детей.
Принятие данного проекта укрепит юридическую базу для развития сотрудничества между двумя странами по усыновлению. Также, договор обеспечит защиту прав и интересов детей-граждан России, передаваемых на международное усыновление или удочерение.