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Политика

РФ заключит с Израилем договор об усыновлении детей

Россия заключит с Израилем договор об усыновлении детей. Об этом сообщает газета.ru.

Правительством РФ был одобрен законопроект о ратификации соглашения между Россией и Израилем о сотрудничестве в области усыновления детей.

Принятие данного проекта укрепит юридическую базу для развития сотрудничества между двумя странами по усыновлению. Также, договор обеспечит защиту прав и интересов детей-граждан России, передаваемых на международное усыновление или удочерение.

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