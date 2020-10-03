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Общество

«Культурный марафон» для школьников стартовал в России

1 октября в России стартовал ежегодный Культурный марафон, который совместно организовали Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и ООО «Яндекс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Марафон познакомит российских школьников и их родителей с культурой народов России. В этом году он пройдет по четырем направлениям: музыка, танец, текст и орнамент, а главным акцентом станет культура народов России.

Основной частью мероприятия станет образовательный тест, который проведут с 1 ноября по 1 декабря. Но до него участников ждут и другие интересные события.

В прошлом году в марафоне приняли участие порядка 1 млн учеников школ и более 8 тыс. учителей из 56 российских регионов.

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