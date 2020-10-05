Полис ОСАГО: список документов для оформления

09:33, 05 октября 2020, ПАИ

Полис ОСАГО: какие документы нужны?

Наличие в машине правильно оформленного полиса ОСАГО — обязательное условие легального использования авто. Отечественные автовладельцы в попытке сэкономить нередко отказываются от практики своевременной покупки «автогражданки», что в случае ДТП оборачивается для них значительными и в то же время неожиданными тратами. Если обеспокоиться приобретением страховки заранее, подготовить необходимый для ОСАГО перечень документов, можно уберечь семейный бюджет и собственные нервы. Тем более что купить полис можно не только в офисе страховой компании, но и в режиме онлайн в удобное для автовладельца время.

Традиционное оформление страховки

Российские автовладельцы настороженно относятся к инновациям, а потому отдают предпочтение привычным для многих походам в офисы страховщиков, где агенты рады предложить не только основной пакет автострахования, но и немало дополнительных услуг.

Документы, которые нужны для оформления страховки ОСАГО на автомобиль, есть у каждого владельца авто в России, а потому держателем полиса «автогражданки» можно стать без всяких проволочек и бюрократических процедур. Автомобилистам из Пскова достаточно использовать простой калькулятор австостраховки ОСАГО, чтобы выбрать надежную компанию, изучив отзывы, статистику выплат и предлагаемые программы страхования. Определившись со страховщиком, владельцу транспортного средства необходимо заготовить копии или оригиналы следующих документов:

гражданский паспорт владельца авто или того, кто выступает от его имени по нотариальной доверенности;

водительские удостоверения всех лиц, данные которых будут внесены в страховку (если полис будет неограниченный, ВУ не нужны);

свидетельство о регистрации авто или паспорт транспортного средства;

диагностическая карта или свидетельство о прохождении ТО.

Перечень документов для юридических лиц незначительным образом отличается: им необходимо предоставить печать организации, учредительные документы, ИНН. Поскольку юрлица могут оформить только открытый полис, подавать страховщику водительские удостоверения нет нужды.

Страховой агент сделает копии с документов, чтобы после составления заявления и оплаты страховой премии автомобилист получил на руки бланк ОСАГО. В отличие от электронного полиса он вступает в силу с момента выдачи.

Е-ОСАГО: перечень документов

Опытные автомобилисты неоднократно отмечали, что покупка бумажного ОСАГО в Пскове была сопряжена с многочисленными трудностями, а потому распространение электронной «автогражданки» стало для них настоящим спасением. Неудивительно, ведь заключение договора страхования и получение необходимого для водителя полиса ОСАГО занимает всего несколько минут и не требует большого пакета документов.

Водители могут навсегда забыть о проблеме отсутствия бланков, отказе страховщика и других сложностях. Чтобы купить полис автострахования, достаточно войти на сайт страховой через личный кабинет, заполнить онлайн-заявление и при необходимо дополнить его электронными копиями документов.

Последнее может потребоваться только в том случае, когда информация в заявке не соответствует той, что содержится в базах РСА, по которым проверяют данные страхователей. После оплаты страховой премии бланк ОСАГО приходит на указанный адрес электронной почты и вступает в силу в течение трех дней.