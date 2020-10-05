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Общество

Александр Котов поблагодарил учителей за профессионализм, выдержку и терпение

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил псковских учителей с профессиональным праздником – Днем учителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что самое главное в профессии учителя – любить детей и быть преданным своему делу. «Не обладая этими качествами, можно получить педагогическое образование, но работать в школе и состояться в профессии точно нельзя, ведь труд учителя сопряжен не только с творческой реализацией и радостью за достижения учеников, но и с каждодневным напряжением душевных и физических сил», – подчеркнул он.

Спикер облсобрания отметил, что дети, родители, общество, да и сама жизнь предъявляют к современным педагогам очень высокие требования. «В период пандемии коронавируса учительское сообщество, как и вся традиционная система образования, столкнулось с беспрецедентным вызовом. В короткое время учителям пришлось освоить дистанционный формат работы. Это было очень нелегко, но наши педагоги достойно проявили себя в кризисный момент, оперативно освоив новые навыки», – подчеркнул Александр Котов.

Он также выразил надежду, что в текущем учебном году эпидемиологическая ситуация позволит избежать перехода на систему удаленного образования, а приобретенный опыт использования цифровых технологий обогатит традиционный учебный процесс.

В этот праздничный день Александр Котов поблагодарил учителей за профессионализм, выдержку и терпение и пожелал им счастья, здоровья и благополучия.

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