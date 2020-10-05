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Курение стало причиной пожара в Великих Луках

В Великих Луках причиной пожара в доме стало курение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

3 октября в Великих Луках на улице Водной в 6:58 произошел пожар в доме. Причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Пожарные спасли от огня жилой дом и две хозяйственные постройки.

В тот же день в 11:20 на улице Лазарева в Красногородске выгорела изнутри надворная постройка 4 на 9 метров. В результате от огня было спасено три хозяйственные постройки.

Кроме того, в деревне Лобово Опочецкого района в 14:27 жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. За выходные в Псковской области было обезврежено три мины.

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