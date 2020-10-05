61 молодой педагог начал работать в школах и детсадах Пскова в этом году

12:05, 05 октября 2020, ПАИ

61 молодой специалист приступил к работе в образовательных учреждениях Пскова в новом учебном году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Всего 5 октября Международный день учителя отмечает 2 863 педагогических работника, которые трудятся в школах и детских садах города. В том числе в школах – 1 538 человек, в дошкольных образовательных учреждениях – 1 193 человека, в учреждениях дополнительного образования – 132 человека.

В управлении образования Пскова отметили, что количество педагогов, работающих в детских садах, за последние годы значительно выросло. Это связано с открытием дополнительных групп.