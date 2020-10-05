0
13:11
Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»
12:20
Псковичка Анна Васильева признана лучшим учителем-дефектологом России
12:04
Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live
11:48
Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут
11:20
Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области
10:14
Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя
10:03
Международная панорама. События месяца глазами экспертов. Сентябрь 2020
Еще новости
Общество

61 молодой педагог начал работать в школах и детсадах Пскова в этом году

Фото: пресс-служба муниципалитета

61 молодой специалист приступил к работе в образовательных учреждениях Пскова в новом учебном году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Всего 5 октября Международный день учителя отмечает 2 863 педагогических работника, которые трудятся в школах и детских садах города. В том числе в школах – 1 538 человек, в дошкольных образовательных учреждениях – 1 193 человека, в учреждениях дополнительного образования – 132 человека.

В управлении образования Пскова отметили, что количество педагогов, работающих в детских садах, за последние годы значительно выросло. Это связано с открытием дополнительных групп.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»
05 октября 2020
Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»
Псковичка Анна Васильева признана лучшим учителем-дефектологом России
05 октября 2020
Псковичка Анна Васильева признана лучшим учителем-дефектологом России
Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live
05 октября 2020
Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live
Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут
05 октября 2020
Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут
Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области
05 октября 2020
Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области
Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя
05 октября 2020
Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя
Накликай шутку — подарок «7 Неба» читателям Псковского агентства информации
05 октября 2020
Накликай шутку — подарок «7 Неба» читателям Псковского агентства информации
Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове
04 октября 2020
Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове

Идет загрузка...