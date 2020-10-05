0
13:11
Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»
12:20
Псковичка Анна Васильева признана лучшим учителем-дефектологом России
12:04
Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live
11:48
Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут
11:20
Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области
10:14
Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя
10:03
Международная панорама. События месяца глазами экспертов. Сентябрь 2020
Еще новости
Общество

День образования ОМОН отметили псковские росгвардейцы

В Пскове прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню образования ОМОН. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В Пскове в День образования отрядов мобильных особого назначения, который отмечают 3 октября, прошло торжественное построение личного состава Росгвардии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие ветераны и сотрудники спецподразделения и руководство регионального управления Росгвардии.

В приветственном слове начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов отметил, что личный состав отряда хранит и преумножает добрые традиции, заложенные ветеранами, и прикладывает все усилия для поддержания высокого уровня боеготовности подразделения, а поставленные перед отрядом служебно-боевые задачи выполняются на самом высоком профессиональном уровне.

Участники мероприятия почтили память сослуживцев, павших при исполнении боевых задач, минутой молчания.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Особо отличившиеся сотрудники отряда получили ведомственные награды, грамоты и благодарности.

С начала года личный состав ОМОН управления Росгвардии по Псковской области более 400 раз привлекался к проведению специальных операций и обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. При содействии сотрудников ОМОН задержано по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений более 100 граждан, из незаконного оборота изъято шесть единиц огнестрельного оружия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»
05 октября 2020
Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»
Псковичка Анна Васильева признана лучшим учителем-дефектологом России
05 октября 2020
Псковичка Анна Васильева признана лучшим учителем-дефектологом России
Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live
05 октября 2020
Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live
Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут
05 октября 2020
Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут
Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области
05 октября 2020
Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области
Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя
05 октября 2020
Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя
Накликай шутку — подарок «7 Неба» читателям Псковского агентства информации
05 октября 2020
Накликай шутку — подарок «7 Неба» читателям Псковского агентства информации
Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове
04 октября 2020
Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове

Идет загрузка...