День образования ОМОН отметили псковские росгвардейцы

12:52, 05 октября 2020, ПАИ

В Пскове в День образования отрядов мобильных особого назначения, который отмечают 3 октября, прошло торжественное построение личного состава Росгвардии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие ветераны и сотрудники спецподразделения и руководство регионального управления Росгвардии.

В приветственном слове начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов отметил, что личный состав отряда хранит и преумножает добрые традиции, заложенные ветеранами, и прикладывает все усилия для поддержания высокого уровня боеготовности подразделения, а поставленные перед отрядом служебно-боевые задачи выполняются на самом высоком профессиональном уровне.

Участники мероприятия почтили память сослуживцев, павших при исполнении боевых задач, минутой молчания.

Особо отличившиеся сотрудники отряда получили ведомственные награды, грамоты и благодарности.

С начала года личный состав ОМОН управления Росгвардии по Псковской области более 400 раз привлекался к проведению специальных операций и обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. При содействии сотрудников ОМОН задержано по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений более 100 граждан, из незаконного оборота изъято шесть единиц огнестрельного оружия.