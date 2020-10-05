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Общество

Более 200 работ мастеров будет представлено на выставке «Собор церковного искусства Пскова»

На выставке «Собор церковного искусства Пскова» будет представлено более 200 работ мастеров. Об этом рассказал настоятель Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим в эфире проекта ПАИ-live 5 октября.

Иеромонах Серафим отметил, что Мирожский монастырь при поддержке Фонда президентских грантов организует выставку, на которой будут представлены работы мастеров, связанные с Псковской землей. Кроме того, на выставке можно будет увидеть и работы тех мастеров, которых уже нет в живых, например архимандрита Алипия (Воронова).

Проект реализуется в регионе при поддержке Фонда президентских грантов. Он был организован для поддержания, развития и популяризации традиций различных видов искусства и художественных промыслов, бытующих в русском православии, как неотъемлемой части художественного наследия народа России.

Выставка «Собор церковного искусства Пскова» откроется 14 октября в музейном комплексе «Двор Постникова».

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