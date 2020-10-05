Инструктаж по пожарной безопасности провели сотрудники МЧС в Пушкинских Горах

23:54, 05 октября 2020, ПАИ

Сотрудники МЧС 5 октября организовали профилактический рейд в Пушкинских Горах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы напомнил местным жителям о правилах пожарной безопасности.

Кроме того, специалист провел инструктажи по соблюдению требований безопасности и правилам эксплуатации устройст и отопительных приборов.

На информационных стендах в поселке появились листовки на темы: «Детская шалость с огнем – причина пожара», «Неисправный электроприбор - причина пожара».

В ведомстве добавили, что до граждан доведена обстановка с пожарами в Пушкиногорском районе и на всей территории Псковской области на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных служб (в случае пожара звонить по телефону 01, по средствам мобильной связи 112, 101).