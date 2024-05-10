Концерт в честь Дня Победы и акция «Свеча памяти» прошли в Новоржеве
Концерт «Помнит сердце, не забудет никогда», посвящённый Дню Победы, и Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» состоялись в Новоржеве, пишет газета «Земля Новоржевская».
Концерт начался минутой молчания, а затем представители «Движения первых», Новоржевской детской школы искусств имени Б. С. Трояновского, Новоржевского дома культуры, самодеятельного ансамля «Новоржевские скобари», а также другие артисты исполнили песни и танцы для гостей.
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Фото: Оксана Фёдорова, Виктория Никитина
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Фото: Оксана Фёдорова, Виктория Никитина
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Фото: Оксана Фёдорова, Виктория Никитина
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Фото: Оксана Фёдорова, Виктория Никитина
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Фото: Оксана Фёдорова, Виктория Никитина
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Фото: Оксана Фёдорова, Виктория Никитина
Кроме того, на площадке Дома культуры состоялась акция «Свеча памяти» в память о павших в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что к акции «Свеча памяти» присоединились жители Пушкинских Гор и Дно. А в Идрице и Опочке прошли памятные мероприятия в честь 9 Мая.
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