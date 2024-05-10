До +14 градусов ожидается в Псковской области 11 мая
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +9 до +14.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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