До +14 градусов ожидается в Псковской области 11 мая

11:52, 10 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +9 до +14.

Атмосферное давление будет ниже нормы.