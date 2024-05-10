Концерт «Победа одна на всех» состоялся в Кунье

00:01, 10 мая 2024, ПАИ

Концерт «Победа одна на всех» состоялся в РКЦ посёлка Кунья. Об этом пишет районная газета «Пламя».

«Перед началом программы земляков с главным праздником нашей Родины поздравил глава района Олег Лебедев. Самодеятельные артисты порадовали зрителей новыми и уже полюбившимися песнями, танцевальными номерами, стихами и поздравлениями. Зал очень тепло встречал как взрослых, так и самых юных участников художественной самодеятельности, подпевал и поддерживал аплодисментами. Спасибо всем за отличное настроение и возможность разделить радость святого для всех нас праздника!» – пишет газета.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.