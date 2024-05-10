Концерт «Победа одна на всех» состоялся в Кунье
Концерт «Победа одна на всех» состоялся в РКЦ посёлка Кунья. Об этом пишет районная газета «Пламя».
«Перед началом программы земляков с главным праздником нашей Родины поздравил глава района Олег Лебедев. Самодеятельные артисты порадовали зрителей новыми и уже полюбившимися песнями, танцевальными номерами, стихами и поздравлениями. Зал очень тепло встречал как взрослых, так и самых юных участников художественной самодеятельности, подпевал и поддерживал аплодисментами. Спасибо всем за отличное настроение и возможность разделить радость святого для всех нас праздника!» – пишет газета.
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