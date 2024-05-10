Предки бойца, захороненного в Себежском районе, приехали их Казахстана, чтобы почтить его память

13:28, 10 мая 2024, ПАИ

Родственники 19-летнего бойца, уроженца Башкирии Низамова Мирхазияна Миниханүлы, приехали из Казахстана, чтобы посетить воинское захоронение в деревне Байкино Себежского района и почтить память предка, погибшего в годы Великой Отечественной войны, пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»















Низамов Мирхазиян Миниханүлы погиб 15 января 1944 года в Идрицком районе Псковской области. Родственники бойца нашли сведения о предке на сайте «Память» и узнали, что он захоронен в Себежском районе. Когда с родственниками солдата связался специалист Евгений Андреев, то они тут же приняли решение ехать в Россию.

Сестра Низамов Мирхазиян Миниханүлы умерла за год до того, как нашли захоронение её брата. Она до последнего надеялась его найти, написали в издании.

Полковник в отставке Ертаргин Сагандыкович Кульбаев, племянник погибшего солдата, приехал вместе с женой Юлией в Себежский район. 9 мая в торжественной обстановке им вручили частицу земли с захоронения в деревне Байкино для дальнейшего перезахоронения на родной земле. Ертаргин Сагандыкович прочел молитвы над могилой и рассыпал землю с родины погибшего солдата.



«На нашей Родине, в Казахстане, очень чтут память о Великой Отечественной войне. Память о погибших и прошедших войну предках священна. В Россию нас провожала вся родня, друзья, коллеги – более сорока человек» , – сказал Ертаргин Сагандыкович Кульбаев.

Кроме того, гости из Казахстана посетили братское захоронение в деревне Старицы Себежского района, побывали у памятника советскому воину и посетили монумент Зарождения Знамени Победы в Идрице.

