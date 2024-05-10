Некоторые деревни Куньинского района временно останутся без света

10:50, 10 мая 2024, ПАИ

Некоторые населённые пункты Куньинского района временно останутся без электроэнергии, пишет газета «Пламя».

14 мая с 9:00 до 17:00 электричества не будет в деревне Камено в связи с установкой приборов учёта электроэнергии.

16 мая с 9:00 до 17:00 – в деревне Курово в связи с установкой приборов учёта, а также в деревнях Борок, Запорожье, Фёдорцево и Яблоницы из-за валки угрожающих деревьев.