Ветерана Великой Отечественной войны Василия Тимофеева из Печор поздравили с Днём Победы

15:18, 10 мая 2024, ПАИ

Ветерана Великой Отечественной войны Василия Дмитриевича Тимофеева из Печор поздравили с 9 Мая, пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»









Поздравить ветерана приехали глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, председатель Собрания депутатов Владимир Глотко, председатель Совета ветеранов Александр Демьяненко, начальник теротдела Новоизборской волости Наталья Литкина и волонтёры.

Василию Дмитриевичу вручили подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также от администрации округа и ветеранской организации.

Кроме того, ветерана поздравили соседи и учащиеся Новоизборской школы.

В посёлке Василий Дмитриевич пользуется всеобщим уважением и любовью, заключили в издании.

Ранее сообщалось, что глава Пскова Борис Елкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.