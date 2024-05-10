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Ветерана Великой Отечественной войны Василия Тимофеева из Печор поздравили с Днём Победы

Ветерана Великой Отечественной войны Василия Дмитриевича Тимофеева из Печор поздравили с 9 Мая, пишет газета «Печорская правда».

  • Ветерана Великой Отечественной войны Василия Тимофеева из Печор поздравили с Днём Победы
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ветерана Великой Отечественной войны Василия Тимофеева из Печор поздравили с Днём Победы
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ветерана Великой Отечественной войны Василия Тимофеева из Печор поздравили с Днём Победы
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ветерана Великой Отечественной войны Василия Тимофеева из Печор поздравили с Днём Победы
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ветерана Великой Отечественной войны Василия Тимофеева из Печор поздравили с Днём Победы
    Фото: газета «Печорская правда»

Поздравить ветерана приехали глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, председатель Собрания депутатов Владимир Глотко, председатель Совета ветеранов Александр Демьяненко, начальник теротдела Новоизборской волости Наталья Литкина и волонтёры.

Василию Дмитриевичу вручили подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также от администрации округа и ветеранской организации.

Кроме того, ветерана поздравили соседи и учащиеся Новоизборской школы.

В посёлке Василий Дмитриевич пользуется всеобщим уважением и любовью, заключили в издании.

Ранее сообщалось, что глава Пскова Борис Елкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.

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