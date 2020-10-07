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Общество

Упражнения по огневой подготовке выполнили офицеры Псковского соединения ВДВ

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

На полигоне «Завеличье» прошло контрольное занятие по огневой подготовке с офицерами управления Псковского гвардейского соединения ВДВ. Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, занятие провела комиссия командования ВДВ.

К проверке привлекалось 100 % личного состава, которые выполнили 1-е и 2-е упражнение контрольных стрельб из 5,45-мм автомата АК-74М, 7,62-мм пулемета «Печенег», снайперской винтовки СВД, а также метание ручных осколочных гранат. При выполнении упражнений личный состав поражал мишени, имитирующие пулеметный расчет, спешивающуюся и атакующую (отходящую) группу пехоты, залегшую пехоту.

Все офицеры выполнили упражнения на хорошие и отличные оценки.

Контрольные занятия с подразделениями Псковского соединения ВДВ проводятся в рамках итоговой проверки, в соответствии с планом подготовки ВДВ и продлятся до 10 октября. В этот день под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова пройдет подведение итогов.

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