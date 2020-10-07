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Общество

Ещё 49 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

Ещё 49 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки, сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. Общее число случаев заболевания с момента начала эпидемии достигло 5 818.

Вылечились еще 8 пациентов. В общей сложности - 4 141 человек. 66 жителей области скончались от COVID-19.

«Пока удается избежать резкого всплеска заболеваний, - отметил Михаил Ведерников. - Понимаю, что все устали от ограничений, но сейчас это жизненно необходимые меры. Берегите себя и будьте здоровы».

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