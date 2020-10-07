68-летие отмечает Владимир Путин

09:33, 07 октября 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин отмечает 68-летие. В этот день глава государства проведет более десятка телефонных разговоров по международной повестке, пишет ТАСС.

Поздравления от родных и близких президент отложил на вечер. Свой день рождения на посту главы государства Путин отмечает в шестнадцатый раз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сегодня глава государства будет заниматься также и текущими российскими делами.

«Что касается остатка дня, то, наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает», - отметил Песков.