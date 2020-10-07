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Общество

Человек воспринимает только два сезона вместо четырех

Американские ученые из Школы медицины Стэнфордского университета доказали, что человеческий организм воспринимает только два времени года, сообщает «Мир 24».

Исследователи рассматривали группу из 105 людей в возрасте от 25 до 75 лет. Около половины из их числа были лишены возможности нормально обрабатывать глюкозу. Все участники эксперимента четыре раза в год сдавали кровь, чтобы ученые могли оценить их иммунитет, сердечно-сосудистое здоровье, метаболизм и ряд других факторов.

Эксперимент показал, что организм человека серьезно меняется только два раза в год. На основе 1000 изменений ученые пришли к выводу, что сдвиг происходит поздней весной или ранним летом и поздней осенью или ранней зимой.

Исследователи установили, что чаще всего воспалительные реакции в теле человека образуются к концу весны, в то время как на начало зимы выпадают гипертонические процессы. 

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