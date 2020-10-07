Человек воспринимает только два сезона вместо четырех

10:48, 07 октября 2020, ПАИ

Американские ученые из Школы медицины Стэнфордского университета доказали, что человеческий организм воспринимает только два времени года, сообщает «Мир 24».

Исследователи рассматривали группу из 105 людей в возрасте от 25 до 75 лет. Около половины из их числа были лишены возможности нормально обрабатывать глюкозу. Все участники эксперимента четыре раза в год сдавали кровь, чтобы ученые могли оценить их иммунитет, сердечно-сосудистое здоровье, метаболизм и ряд других факторов.

Эксперимент показал, что организм человека серьезно меняется только два раза в год. На основе 1000 изменений ученые пришли к выводу, что сдвиг происходит поздней весной или ранним летом и поздней осенью или ранней зимой.

Исследователи установили, что чаще всего воспалительные реакции в теле человека образуются к концу весны, в то время как на начало зимы выпадают гипертонические процессы.