Возле деревни Сорокино столкнулись две машины

11:35, 07 октября 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





7 октября в 10:10 на 7-м километре Кислово - Палкино возле деревни Сорокино столкнулись две машины. Об этом сообщает УМВД России по Псковской области.

67-летняя женщина на машине Kia Clarus выезжала с второстепенной дороги, не пропустив машину Ford, которая ехала по главной дороге.

Произошло столкновение, водитель автомобиля Ford пострадал. Ему оказали помощь и увезли в областную больницу. Женщина отказалась от госпитализации.

На месте работают сотрудники ДПС и аварийно-спасательной службы.