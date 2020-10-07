Возле деревни Сорокино столкнулись две машины
7 октября в 10:10 на 7-м километре Кислово - Палкино возле деревни Сорокино столкнулись две машины. Об этом сообщает УМВД России по Псковской области.
67-летняя женщина на машине Kia Clarus выезжала с второстепенной дороги, не пропустив машину Ford, которая ехала по главной дороге.
Произошло столкновение, водитель автомобиля Ford пострадал. Ему оказали помощь и увезли в областную больницу. Женщина отказалась от госпитализации.
На месте работают сотрудники ДПС и аварийно-спасательной службы.