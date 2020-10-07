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Возле деревни Сорокино столкнулись две машины

  • ДТП возле деревни Сорокино в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • ДТП возле деревни Сорокино в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • ДТП возле деревни Сорокино в Псковской области
    Фото: ПАИ

7 октября в 10:10 на 7-м километре Кислово - Палкино возле деревни Сорокино столкнулись две машины. Об этом сообщает УМВД России по Псковской области.

67-летняя женщина на машине Kia Clarus выезжала с второстепенной дороги, не пропустив машину Ford, которая ехала по главной дороге.

Произошло столкновение, водитель автомобиля Ford пострадал. Ему оказали помощь и увезли в областную больницу. Женщина отказалась от госпитализации.

На месте работают сотрудники ДПС и  аварийно-спасательной службы.

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