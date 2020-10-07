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Общество

Раскрыты главные особенности iPhone 13

Названы главные отличия iPhone 13 от предыдущих моделей. Об этом рассказал аналитик агентства Display Supply Chain Consultants Росс Янг, пишет РИА Новости.

Специалист рассказал, что новый iPhone будет выпущен в 2021 году с улучшенным дисплеем ProMotion, который обладает повышенной частотой отображения картинки.

На выбор покупателей будут модели с диагональю экрана 5,42 и 6,06 дюйма и две продвинутые с диагональю 6,06 и 6,67 дюйма. Базовый iPhone 13 будет оснащен двойной камерой.

13 октября 2020 года пройдет презентация iPhone 12. Семейство новых iPhone будет расширено до четырех моделей. Кроме того, будут представлены поисковая метка AirTag, наушники AirPods Studio, телевизионная приставка Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.

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