Псковская область на два дня станет центром промышленности по Северо-Западу

17:35, 07 октября 2020, ПАИ

Центром промышленности по Северо-Западу на два дня станет Псковская область. Об этом рассказала заместитель губернатора Нинель Салагаева в эфире проекта ПАИ-live 7 октября.

Анонсируя мероприятие 8 октября, Нинель Салагаева рассказала, что на протяжении двух дней будет проходить программа выездной федеральной стажировки по программе «федеральная практика».

«Федеральная практика – это стажировка, которую проводит Министерство промышленности и торговли России в каждом округе, - рассказала Салагаева. – Мы со своей стороны выступаем организаторами, оказываем гостеприимство».

Псковская область была выбрана Минпромторгом для проведения практики по Северо-Западному округу.

«У нас неплохо растет индекс промпроизводства, и в среднем по России он гораздо ниже, чем у нас, даже несмотря на пандемию», - подчеркнула спикер.

Повестка дня будет охватывать все отрасли промышленности, все производства.

«Промышленность у нас представлена, индекс промпроизводства у нас растет. Поэтому промышленным предприятиям это будет полезно», - добавила Нинель Салагаева.