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Политика

Михаил Ведерников поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото: Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области поздравил президента РФ Владимира Путина 68-летием. Пост с поздравлением и словами благодарности за помощь и поддержку региона в решении важных задач Михаил Ведерников опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Глава государства неизменно поддерживает нас в вопросах развития Псковской области. По его поручению создана организация АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области». Благодаря поддержке главы государства для региона выделяются дополнительные средства на ремонт дорог, расселение аварийного жилья, модернизацию сферы ЖКХ и строительство новых социальных объектов», - отметил Михаил Ведерников в публикации.

Губернатор напомнил, что при поддержке Владимира Путина Псковской области была оказана помощь в период пандемии коронавируса. В регион осуществлялись поставки лекарств и индивидуальных средств защиты, а также организованы выезды бригад медицинской помощи из Москвы для лечения больных. Кроме того, по поручению президента в области построена новая инфекционная больница.

Глава региона пожелал президенту крепкого здоровья, сил, удачи и новых побед. 

 

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