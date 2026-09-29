Борис Елкин выдвинут на пост председателя Заксобрания Псковской области VIII созыва

11:15, 29 сентября 2026, ПАИ

Выдвинута кандидатура Бориса Елкина на пост председателя Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. Об этом сообщает корреспондент ПАИ с первой сессии регионального парламента сегодня, 29 сентября.

Спикера изберут путём тайного голосования. Работа счётной комиссии началась.

Борис Елкин родился в 1989 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2012 года занимал различные должности в ФКУ «Севзапуправтодор», а затем в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Борис Елкин начинал как эксперт дорожного хозяйства отдела дорожных сооружений, а затем занял должность начальника отдела капитального строительства. В 2016 году был награждён благодарственным письмом Федерального дорожного агентства.

С февраля 2019 года возглавлял комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В июле 2021 года был назначен на должность первого заместителя главы администрации Пскова. 28 сентября 2021 года стал исполняющим полномочия главы администрации Пскова. 26 ноября 2021 года был избран главой администрации Пскова.

3 ноября 2022 года на четвёртой сессии Псковской городской Думы седьмого созыва был избран главой Пскова. Церемония вступления в должность состоялась 8 ноября 2022 года. 25 сентября 2026 года Борис Елкин сложил полномочия главы Пскова.

Онлайн-трансляция сессии регионального парламента доступна на сайте Собрания.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.