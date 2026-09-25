Ольга Потапова досрочно оставит пост главы Палкинского округа

19:36, 25 сентября 2026, ПАИ

Ольга Потапова досрочно оставит пост главы Палкинского округа. Это следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации региона.

Собрание депутатов Палкинского муниципального округа приняло решение досрочно прекратить полномочия главы муниципального образования 30 сентября в связи с её отставкой по собственному желанию.

Губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову направят обращение для назначения временно исполняющего полномочия на срок до дня вступления в должность вновь избранного главы Палкинского округа.