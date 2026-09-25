Глава избиркома Псковской области поблагодарил коллег за проведение избирательных кампаний

18:42, 25 сентября 2026, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обратился с благодарственным словом к членам и сотрудникам избирательных комиссий региона. Об этом сообщается в канале регионального избиркома в MAX.

«Выражаю вам искреннюю благодарность за успешно проведённые избирательные кампании на территории нашего региона. Ваши профессионализм, самоотдача и преданность делу вызывают глубокое уважение», – сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что все участники процесса – огромная команда специалистов, каждый – в своей отрасли, но в дни голосования они становятся одной большой семьёй, которую связывает общее дело – проведение выборов различных уровней: федеральных, региональных и местных.

«Мы достойно ответили на все вызовы, справились со сложными задачами, работали открыто и легитимно, показав высокий уровень организации избирательной кампании в регионе. Благодарю каждого из вас, мои дорогие коллеги! Вместе мы настоящая сила», – добавил председатель избирательной комиссии Псковской области.