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Политика

Стартовала первая сессия Заксобрания Псковской области нового созыва

Первая сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва проходит в актовом зале правительства региона сегодня, 29 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На сессии парламентариям предстоит утвердить структуру Собрания, избрать спикера и его заместителей, представителя законодательного органа в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссий, а также сформировать их персональный состав. Кроме того, в повестку включены вопросы о регистрации политических фракций.

Ранее в ходе обсуждения проекта повестки депутат Борис Елкин выступил с предложением об изменении структуры законодательного органа. По его мнению, для усиления взаимодействия между депутатами, органами исполнительной власти и жителями, а также эффективного решения насущных вопросов региона необходимо создать ещё один комитет – по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.

Решение по обновлению структуры Собрания примут открытым голосованием. Голосование по избранию руководящего состава и сенатора будет тайным.

Онлайн-трансляция сессии регионального парламента будет доступна на сайте Собрания.

Ранее сообщалось, что депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.

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