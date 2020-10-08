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Общество

Во время переписи населения в России участников посчитают на основе геоданных

В России планируется использовать данные от операторов мобильной связи в качестве одного из источников во время Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя Росстата Павла Малкова. 

«На основе геоданных от операторов мобильной связи мы посчитаем количество людей в разрезе муниципальных образований — на уровне муниципальных районов и городских округов. Будет заказана соответствующая работа», - пояснил он.

Малков считает, что это позволит верифицировать данные, полученные традиционными способами.

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