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Общество

Псковские библиотекари получили диплом за издательскую деятельность

Фото: Псковская городская библиотека.

В этом году Централизованная библиотечная система Пскова впервые отмечена в областном конкурсе на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, специального диплома в дополнительной номинации «За издание книг по истории Пскова» удостоились сразу два библиотечных раритета прошлого года: библиографический указатель «Ганза Нового времени на страницах местной периодической печати» и путеводитель «Парки, сады и скверы Пскова: прогулки по городу».

Оба этих издания сотрудники псковских городских библиотек подготовили к 39-м Международным Ганзейским дням.

Фото: Псковская городская библиотека.

Созданный псковскими библиотекарями путеводитель «Парки, сады и скверы Пскова: прогулки по городу» впервые собрал воедино информацию по общественным зеленым пространствам Пскова с подробным рассказом о том, какие там имеются малые архитектурные формы и редкие растения. Из этого справочника можно почерпнуть историю создания псковского Ботанического сада, узнать, каким образом она связана с историей Псковского реального училища и деятельностью педагога-натуралиста Николая Раевского.

Путеводитель по псковским паркам и скверам создавали библиотекари в партнерстве с известным псковским краеведом Татьяной Медниковой. Он представляет собой сборник увлекательных краеведческих историй на тему, которая до сих пор была обойдена вниманием составителей псковских путеводителей.

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова готовили эту книгу два года. Она также представлена на библиотечном сайте в электронном виде.

В библиографическом указателе «Ганза Нового времени на страницах местной периодической печати» собраны журналистские материалы из региональной прессы Пскова и Великого Новгорода с 1980 по 2018 год, посвященные участию этих городов в Ганзейском движении, а также подготовке 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. Это книга-перевертыш (с одной стороны это справочник по новгородским ганзейским публикациям, а в другой – по псковским).

Она также доступна для всех желающих в электронной версии и уже удостоилась специального приза международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен».

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