Пропавшего 31-летнего мужчину ищут в лесу в Островском районе
В Островском районе ищут пропавшего в лесу 31-летнего мужчину, сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
7 октября в деревне Кахново Островского района 31-летний Евгений Арбузов ушел в лес и не вернулся. Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза карие.
Был одет в черную куртку и черные штаны. При себе у мужчины было два белых ведра. Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номеру 8(800)700-54-52 или 112.