Михаил Ведерников: Соцсети – хороший канал, который дает объективную обратную связь

19:08, 08 октября 2020, ПАИ

Ежедневно Михаил Ведерников рассматривает от 100 до 150 обращений в социальной сети Instagram. Об этом губернатор рассказал во время интервью в программе «Евразия. Дословно» на телеканале «Мир».

«Эти обращения как лакмусовая бумажка. Тем более, когда их поступает несколько по одной теме. Это четко говорит о том, что там есть какая-то проблема, с которой нужно разбираться», – заметил глава региона.

По мнению Михаила Ведерникова, социальные сети – это хороший канал, который дает объективную обратную связь и реакцию на то, что делает власть.

На некоторые сообщения глава региона отвечает лично, часть из них пересылает сотрудникам управления по работе с обращениями граждан.