Патриарха - уроженца Псковской губернии чтят православные верующие

07:27, 09 октября 2020, ПАИ

Патриарха Тихона - уроженца Псковской губернии чтят православные верующие. В 1917 году Всероссийский Поместный Собор Русской православной церкви восстановил патриаршество. После двухвекового вынужденного безглавия она вновь обрела своего Предстоятеля и Первосвятителя.

На Патриарший Престол был избран митрополит Московский и Коломенский Тихон.

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) родился 19 января 1865 году в городе Торопце Псковской губернии (сейчас это Тверская область) в семье священника. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию, а по ее окончании ― в Петербургскую духовную академию, которую окончил в 1888 году.

После академии он 3,5 года преподавал догматику, нравственное богословие и французский язык в Псковской духовной семинарии. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем святителя Тихона Задонского. Рукоположенный в сан иеромонаха, он через год был назначен инспектором, а впоследствии и ректором Холмской семинарии с возведением в сан архимандрита. С 1894 года он ― ректор Казанской духовной академии, и через три года (8 с половиной лет по выпуске из Петербургской академии) ― уже епископ, сначала Люблинский, а затем Алеутский и Североамериканский.

В этот период своей жизни, охватывающии почти десятилетие, он упорядочил жизнь православных приходов в Соединенных Штатах и на Аляске, воздвигнул новые храмы, и среди них ― кафедральный собор во имя святителя и чудотворца Николая в Нью-Йорке, куда и перенес из Сан-Франциско кафедру Американской епархии, организовал Миннеаполисскую духовную семинарию для будущих пастырей, приходские школы и приюты для детей.

В 1905 году епископ Тихон возведен в сан архиепископа. В 1907 году назначен на древнюю Ярославскую кафедру. В 1914 году высшее церковное начальство назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископ Тихон избирается на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита.

15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, открылся Всероссийский Поместный Собор, восстановивший патриаршество. Интронизация нового патриарха совершена в Кремлевском Успенском соборе 21 ноября, в день празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Прежде всего, Тихону первому пришлось решать вопрос об отношениях с новым гocyдapственным строем, враждебно относящимся к Церкви, а также предстояло сделать все возможное, чтобы сохранить православие в тяжелый период в условиях захлестнувших Россию революции, гражданской войны и разрухи.

Святейший патриарх Тихон предпринял важнейшие шаги к нормализации отношений с государством. В посланиях патриарха Тихона провозглашается: «Российская православная церковь ... должна быть и будет единой соборной Апостольской церковью, и всякие попытки, с чьей бы стороны они ни исходили, ввергнуть Церковь в политическую борьбу должны быть отвергнуты и осуждены» (из Воззвания от 1 июля 1923 года).

Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, и был погребен в московском Донском монастыре.

В 1981 году Архиерейский собор прославил в соборе новых мучеников и исповедников Российской Церкви патриарха Тихона. В 1989 году, в год юбилея установления патриаршества в Pocсии, святейший патриарх Тихон был прославлен РПЦ. Его память совершается 25 марта/7 апреля и 26 сентября/9 октября.