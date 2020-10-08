Турбизнес планирует увеличить частоты полетов в ОАЭ и на Мальдивы

19:30, 08 октября 2020, ПАИ

Туристический бизнес ожидает увеличения количества прямых рейсов в ОАЭ и на Мальдивы в 3,5 раза. Нынешних квот не хватает для удовлетворения существующего спроса, сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Многим россиянам пришлось перенести отпуск на осень из-за пандемии. Перелетов, которые существуют сейчас, на всех не хватает, заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Сейчас в Дубай летают две компании по два раза в неделю, а нужно как минимум семь рейсов в неделю, сказал он.

Пока информации об увеличении количества рейсов в Дубай нет, сообщил «Известиям» пресс-атташе посольства РФ в ОАЭ Максим Слесарев, отметив, что этот вопрос входит в компетенцию Росавиации. Дипломат добавил, что в этом году прогнозировать турпоток из России сложно и данных о приехавших после возобновления прямых рейсов нет, — добавил дипломат.

В департаменте иммиграции Мальдивской Республики тоже не смогли ответить, планируется ли увеличение квот на перелеты.

В ответ на вопрос о возможном увеличении количества прямых рейсов в ОАЭ и на Мальдивы пресс-служба Минтранса России сообщила «Известиям», что пока такое решение не принималось.