Детский концерт «Царевна-лягушка» с «Контрабас-Квартетом» состоится в БКЗ в октябре

10:32, 09 октября 2020, ПАИ

29 октября в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится детский концерт «Царевна-лягушка» с коллективом «Контрабас-Квартет». Об этом заявила директор филармонии Елизавета Барышникова в эфире проекта ПАИ-live.

«Это будет команда «Контрабас-Квартет», чтецы, музыканты, декорации, свет, мультимедиа в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра. Будет звучать русская музыка. Это очень классный проект, я всем советую посетить это мероприятие. Билеты уже начали активно раскупать», - подчеркнула гостья эфира.

Ранее Елизавета Барышникова рассказала, что основная часть Фестиваля русской музыки в Пскове пройдет в ноябре.