Стало известно, когда в Пскове начнутся осенние каникулы

11:43, 09 октября 2020, ПАИ

Когда начнутся осенние каникулы в Пскове, рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Во всем городе установлен единый график каникулярного времени, во всех образовательных учреждениях каникулы начнутся с 26 октября», - рассказала Анна Кузыченко, добавив, что уже составляется график работы пришкольных лагерей.

На базе каждой псковской школы будут работать пришкольные лагеря для того, чтобы дети смогли провести время с пользой.

«Дети определенных категорий семей могут находиться в лагерях бесплатно или по льготным ценам, - добавила Анна Кузыченко. - Для детей будет организовано питание и воспитательная программа с усиленными мерами защиты от коронавируса».