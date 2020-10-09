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Общество

Стало известно, когда в Пскове начнутся осенние каникулы

Фото Дарьи Хватковой

Когда начнутся осенние каникулы в Пскове, рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Во всем городе установлен единый график каникулярного времени, во всех образовательных учреждениях каникулы начнутся с 26 октября», - рассказала Анна Кузыченко, добавив, что уже составляется график работы пришкольных лагерей.

На базе каждой псковской школы будут работать пришкольные лагеря для того, чтобы дети смогли провести время с пользой.

«Дети определенных категорий семей могут находиться в лагерях бесплатно или по льготным ценам, - добавила Анна Кузыченко. - Для детей будет организовано питание и воспитательная программа с усиленными мерами защиты от коронавируса».

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