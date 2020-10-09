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Политика

Псковские депутаты обсуждают в Карелии проблемы сохранения малых исторических городов

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко и депутат регионального парламента Алексей Блинов принимают участие в XI Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» в городе Сортавала Карелии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

В программу большого трехдневного форума, организованного Министерством культуры РФ и Российской ассоциацией реставраторов, включено заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму. К участию в мероприятии приглашены представители федеральных и региональных органов власти, специалисты по охране памятников, сотрудники музеев, научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений, реставрационных и проектных организаций, члены профильных общественных объединений, российские и зарубежные эксперты.

На открытии конференции гостей и участников форума приветствовал глава Карелии Артур Парфенчиков. «Мы должны сохранять, возрождать историческое пространство. Оно должно жить новой современной жизнью. Уверен, у каждого из участников есть свои предложения. Надеюсь, мы сможем выработать конкретные примеры совершенствования нашего законодательства», - отметил глава республики, приветствуя гостей. Артур Парфенчиков отметил важность соблюдения мер предосторожности при проведении форума. «Мы серьезно готовились, сомневались, но все-таки просчитали свои силы, оценили опыт. Вы сегодня находитесь в регионе, где отмечается один из наименьших уровней распространения коронавирусной инфекции», - подчеркнул руководитель субъекта и пожелал успехов участникам конференции.

С приветственным словом от имени министра культуры Ольги Любимовой выступил руководитель управления Минкультуры по Северо-Западному округу Андрей Ермаков. «Традиционно конференции становятся местом оживленного диалога по вопросам поддержки инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры малых городов и сельских поселений. Сегодня наряду с обеспечением повышения качества жизни жизненной среды первостепенное значение приобретают вопросы сохранения культурного наследия. Проекты новых градостроительных решений должны, безусловно, учитывать местные особенности и исторические аспекты. Именно поэтому объективная обратная связь из регионов становится необходимым источником информации для органов государственной власти страны», - зачитал приветствие Ольги Любимовой представитель министерства.

От лица Заксобрания Карелии к участникам конференции обратилась председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова. Депутат подчеркнула, что сохранение культурного наследия в малых исторических городах и в сельских поселениях является важнейшей политической и социальной задачей, которая должна решаться совместными усилиями государства, общества и деловых кругов.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму Виктор Остренко также выступил на открытии всероссийской конференции с приветственным словом.

«Для нас высокая честь совместить работу парламентского комитета с работой конференции, заявленная тема очень актуальна. Когда мы говорим о развитии исторических поселений, мы говорим, прежде всего, о настоящей России. О той России, которая находится за пределами Садового кольца. Это та Россия, которая испытывает сегодня достаточно тяжелые времена в части инвестиций, создания новой, современной городской среды, вопросов, связанных с развитием предприятий, проблемами демографии», - отметил Виктор Остренко, приветствуя участников конференции.

Вице-спикер псковского парламента подчеркнул, что историческое наследие – это культурный код, который передается из поколения в поколение. «Если мы сегодня будем смотреть на развитие наших поселений, в том числе исторических, только с точки зрения улучшения инфраструктуры, конечно, мы придем к какому-то итогу, получим результат. Наверное, мы улучим условия жизни людей, но при этом мы можем утратить очень важную составляющую – атмосферу исторических поселений, душевной малой России, которая создавалась из века в век многими поколениями», - отметил Виктор Остренко.

Председатель комитета ПАСЗР обратился к участникам конференции с предложением о сотрудничестве. «Площадка конференции для нас очень хороший повод поговорить о совершенствовании законодательства в этой сфере. Двери парламентского комитета всегда открыты, вы всегда можете обратиться, если проблематика вашей деятельности требует нового законодательного подхода», - подчеркнул Виктор Остренко, пожелал участникам конференции плодотворной работы и здоровья.

Заседание комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму пройдет 10 октября. Парламентарии обсудят проблемы и возможности комплексного развития территорий, в границах которых находятся исторические поселения, и поделятся региональным опытом. На парламентское обсуждение вынесен вопрос об изменении критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства по численности работников. Также члены комитета рассмотрят два обращения в федеральное правительство: одно из них касается авторских прав на фотографические изображения участников Великой Отечественной войны, другое содержит предложения по эффективному использованию историко-культурного потенциала исторических поселений.

Кроме того, члены комитета по культурной политике и туризму намерены инициировать поправки в устав Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, касающиеся содействию развития молодежного парламентаризма в Северо-Западном федеральном округе.

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