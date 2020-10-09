Ярмарка «Покровский торг» в Пскове переносится на 17 октября

12:56, 09 октября 2020, ПАИ

Ярмарка «Покровский торг», первоначально анонсированная на 14 октября (среда), переносится на 17-е число (суббота), сообщили Псковскому агентству информации организаторы. Ярмарка пройдет с 10:00 до 16:00 на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове (Некрасова, 33).

Специально для праздника испекут яблочный пирог весом в 15 килограммов. Все желающие смогут приобрести по кусочку угощения за символическую плату. Все собранные средства от продажи пирога пойдут на лечение Анечки Струковой из Печор с редким заболеванием «Синдром Ундины». Аня не может самостоятельно дышать во сне. Когда она ложится спать, ее подключают к аппарату ИВЛ, который помогает ей дышать.

Сейчас собраны средства на первую операцию по санации полости рта, в дальнейшем ей потребуется вторая операция по установке диафрагмального стимулятора, который поможет ей избавиться на всю жизнь от аппарата искусственной вентиляции легких и трубки, которая стоит в горле.

Реквизиты для помощи: карта «МИР» Сбербанк 2202200440129078 (смс на номер 900 с текстом Перевод 89113606224 сумма) карта мамы Ани Струковой Натальи Григорьевны.

Реквизиты для перечисления:

Получатель: СТРУКОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

Номер счета: 40817810755008321868

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044030653

К/с: 30101810500000000653

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