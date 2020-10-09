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Политика

Главой Переслегинской волости стала Ольга Васягина

Фото: газета «Наш путь» Великолукского района

Ольгу Васягину избрали главой сельского поселения «Переслегинская волость», сообщает газета «Наш путь» Великолукского района.

Фото: газета «Наш путь» Великолукского района

Главу Переслегинской волости избрали на первой сессии Собрания депутатов второго созыва 9 октября. Единогласно депутаты решили, что в ближайшие пять лет Переслегинскую волость должна возглавлять Ольга Васягина.

Фото: газета «Наш путь» Великолукского района

Поприветствовать и поздравить вновь избранных депутатов приехали исполняющий полномочия главы Великолукского района Алексей Кузьмин и председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов.

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