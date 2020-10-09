Главой Переслегинской волости стала Ольга Васягина
Ольгу Васягину избрали главой сельского поселения «Переслегинская волость», сообщает газета «Наш путь» Великолукского района.
Главу Переслегинской волости избрали на первой сессии Собрания депутатов второго созыва 9 октября. Единогласно депутаты решили, что в ближайшие пять лет Переслегинскую волость должна возглавлять Ольга Васягина.
Поприветствовать и поздравить вновь избранных депутатов приехали исполняющий полномочия главы Великолукского района Алексей Кузьмин и председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов.