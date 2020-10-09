«Как парфюм»: Новая система аэрации на очистных в Пскове помогла избавиться от неприятных запахов

21:46, 09 октября 2020, ПАИ

Новая система аэрации на очистных сооружения в Пскове помогла избавиться от неприятных запахов в зоне аэротенков, сообщила заместитель начальника отдела международного и межрегионального сотрудничества комитета по экономическому сотрудничеству и инвестиционно политике Псковской области Мария Булатова на своей странице в Facebook.

«Кто бы мне раньше сказал, что я буду с наслаждением вдыхать запах «правильного» ила... А сейчас прям, как парфюм, знаете ли», - отметила Мария Булатова.

Она сообщила, что приехала проверить итоги пуско-наладочных работ новой системы аэрации. «Какой результат от полугодовой работы! Первые тесты определили образцово-показательный результат. Да оно и так видно и чувствуется. «Этот сладкий запах хорошо проделанной работы!"», - написала Мария Булатова, добавив, что следующим этапом работ на очистных сооружениях Пскова является закупка нового воздуходувного оборудования.

По словам Марии, теперь очищенный ил пахнет как кондиционер для белья.

«Если ил правильно работает, пахнет именно кондиционером для белья или практически так же, а вот если как на первичном приеме, то это значит, что стоки не будут очищены как нужно», - пояснила координатор проекта, почему ее так радует запах ила.

Новая система аэрации позволила избавиться от неприятных запахов в зоне аэротенков. Аэротенки- это резервуары прямоугольного сечения, по которому протекает сточная вода, смешанная с активным илом, где происходит биохимическая очистка сточной воды. В зоне первичного приема стоков и цехе механического обезвоживания [ЦМО -ПАИ] запахи остаются прежними.

Напомним, что реконструкция системы аэрации на очистных сооружениях города Пскова проводилась в рамках крупномасштабного российско-эстонского проекта «Общее Чудское озеро 2». Проект финансируется из средств ППС «Россия – Эстония», областного бюджета и псковского «Горводоканала». Сумма контракта составила около 48 миллионов рублей.