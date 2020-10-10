12 846 человек заразились коронавирусом в России за сутки

10:52, 10 октября 2020, ПАИ

За минувшие сутки в России выявили 12 846 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что общее число инфицированных в России достигло 1 285 084 человек.

За сутки от коронавирусной инфекции умерли 197 человек, с начала пандемии — 22 454. В России от COVID-19 излечились 6781 человек за сутки, с начала распространения вируса в стране — 1 016 202 человека.