Владимир Норвинд о причинах своей депортации: Латвия продемонстрировала отношение к России и ветеранам

20:36, 10 октября 2020, ПАИ

Председатель Латвийского республиканского Общества военных ветеранов, полковник в отставке Владимир Норвинд считает, что депортация из Латвии, где он прожил несколько десятилетий, показывает отношение к военным пенсионерам, ветеранам и к России.

«Им надо было выбрать жертву, чтобы показать свое отношение и к России и в то же время к нам. До этого года к нам никаких претензий не было», - сказал Норвинд.

«Мы не участвовали в митингах. Потому что знали, что как только будет хоть один митинг провозглашенный нами, будем разогнаны», - отметил он.

9 октября в Латвии силовики задержали постоянно проживающего в стране Норвинда для выдворения по обвинению «в угрозе национальной безопасности». 10 октября он въехал в Россию, где его встретили родственники. Ветерану также была оказана медицинская помощь.