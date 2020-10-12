66 пожилых псковичей обратились за помощью в приемную «Единой России»

12:17, 12 октября 2020, ПАИ

66 пожилых псковичей обратились за помощью в приемную «Единой России» в рамках недели приемов граждан старшего поколения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

С 5 по 9 октября общественные приемные партии «Единая Россия» проводили неделю приемов по социально-правовым вопросам, приуроченную к Международному дню пожилого человека.

Тематические приемы граждан были проведены в региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» в основном в дистанционном формате. Проведение приемов в удаленном формате никак не повлияло на активность и заинтересованность пожилых псковичей, отмечают в Псковской региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

В тематическом приеме граждан приняли участие депутаты Госдумы и член Совета Федерации от Псковской области, члены фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании, Псковской городской Думы, а также районные и волостные депутаты, представители профильных комитетов и ведомств областной администрации, сотрудники Пенсионного фонда, активисты регионального отделения Союза пенсионеров России.

За пять дней к депутатам различного уровня поступило 66 вопросов от жителей региона, 33 из них уже удалось решить во время приема. Псковичи интересовались вопросами пенсионного обеспечения, транспортного обслуживания, здравоохранения и ЖКХ, а также социального обслуживания.

«Граждане старшего поколения – люди, постоянно нуждающиеся в помощи, как со стороны близких людей, так и со стороны государства. На территории Псковской области реализуется ряд программ, направленных на поддержку граждан «серебряного» возраста, работают волонтерские организации. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы пожилые псковичи получали всю необходимую помощь, чувствовали нашу заботу и внимание», – отметил руководитель региональной общественной приемной «Единой России», заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

С графиком приема на октябрь можно ознакомиться здесь.

Записаться на прием в региональную общественную приемную «Единой России» можно по телефону: 8(8112) 662512 с 9:00 до 18:00 или написать обращение на электронную почту roppskov_903@mail.ru.