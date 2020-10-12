Министр культуры прибудет в Псков с рабочим визитом
Министр культуры Ольга Любимова прибудет в Псков с рабочим визитом, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Запланирована насыщенная программа. Среди прочего будет встреча с театралами (в контексте грядущей федерализации), областная библиотека, обсуждение результатов нацпроекта «Культура. Также будет подниматься вопрос участия Псковской области в проекте «Возрождение исторических усадеб».
По информации ПАИ, Любимова прибудет в Псков 14 октября.