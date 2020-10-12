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Культура

В январе 2021 года состоится объединение Псковского театра драмы с петербургской Александринкой

Фото Дарьи Хватковой

В январе 2021 года состоится объединение Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина с Александринским театром в Санкт-Петербурге. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил  кинорежиссер и худрук псковского театра Дмитрий Месхиев.

«Ждем изменения нашего статуса. Все идет к тому, что мы станем частью Национального драматического театра России. Произойдет это, надеемся, в январе 2021 года. Тогда, вероятно, будем пересматривать свои репертуарные планы. Уже есть идеи о совместных проектах», - уточнил Дмитрий Месхиев.

Еще в марте первый заместитетель губернатора Псковской области Вера Емельянова отмечала, что передача Псковского академического театра драмы в ведение РФ даст возможность воплотить в жизнь многие перспективные проекты и позволит раскрыть в большем объеме его творческий потенциал. «Вопрос оплаты труда будет решаться Министерством культуры РФ», - уточняла она.

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