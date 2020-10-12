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Сигареты на миллион рублей обнаружены в лесу на границе Псковской области и Латвии

Сигареты на 900 тысяч рублей обнаружены в лесу на границе Псковской области и Латвии у населенного пункта Гавры в Пыталовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

21 тысяча пачек табачных изделий иностранного производства в 42 коробках неизвестные злоумышленники подготовили к незаконному перемещению через государственную границу из России в Латвию.

Сигареты изъяты для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

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