Сигареты на миллион рублей обнаружены в лесу на границе Псковской области и Латвии

13:00, 12 октября 2020, ПАИ

Сигареты на 900 тысяч рублей обнаружены в лесу на границе Псковской области и Латвии у населенного пункта Гавры в Пыталовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

21 тысяча пачек табачных изделий иностранного производства в 42 коробках неизвестные злоумышленники подготовили к незаконному перемещению через государственную границу из России в Латвию.

Сигареты изъяты для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и установления всех обстоятельств противоправной деятельности.