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На рестораны и охрану потратил пскович украденные из монастыря 800 тысяч рублей

На аренду квартиры в Москве, автомобиль, рестораны и охрану потратил 34-летний пскович украденные из Введенского Вязниковского монастыря во Владимирской области 800 тысяч рублей, сообщает издание «Время 33».

О краже в полицию сообщил настоятель монастыря, из кельи которого и пропали собранные прихожанами деньги. Они предназначались на ремонт храма. Знать о хранящихся в шкафу деньгах могли только проживающие там послушники. Один из них, 34-летний уроженец Псковской области, покинул монастырь сразу после пропажи 800 тысяч и на связь не выходил. Полиция задержала его в соседней Рязанской области. В момент задержания он направлялся к своему другу, планируя остаться у него.

Подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».

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