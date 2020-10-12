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Политика

Елена Полонская заняла второе место в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО

Глава Пскова Елена Полонская заняла второе место в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Северо-Западного федерального округа за сентябрь этого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на данные компании «Медиалогия».

Медиаиндекс главы города составил 4 529. За месяц Елена Полонская улучшила свое положение в рейтинге на две позиции.

В отличие от нее глава администрации Пскова Александр Братчиков в медиарейтинге по итогам за сентябрь занимает четвертое место (медиаиндекс 2 973). Он улучшил свои позиции на три строчки.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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